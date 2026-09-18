{"_id":"6aad04b1e2367e4cf104ae08","slug":"video-eight-electricity-poles-collapse-in-storm-in-agras-bah-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आंधी में बिजली के आठ खंभे टूटे, किशोर बाल-बाल बचा; दब गई साइकिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाह। जैतपुर के अभयपुरा बिजलीघर क्षेत्र के तेजसिंह पुरा गांव में शुक्रवार शाम आंधी में 8 खंम्भे टूट कर सड़क पर गिर गये। बाह से घर लौट रहा अंशू बाल-बाल बचा, उसकी साइकिल दबकर नष्ट हो गई, कुत्ते की मौत हो गई। बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त होने से गांव अंधेरे में डूबा रहा। 20 घंटे बाद भी लाइन दुरस्त न होने से से गांव के लोग बिजली, पानी के लिए परेशान है।

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