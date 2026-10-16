VIDEO: जहां होनी थी सीएम योगी की जनसभा, वहां भर गया पानी; ऐनवक्त पर कार्यक्रम हुआ रद्द

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आगरा में मौसम की मार के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुक्रवार को टाटा ग्राउंड पर प्रस्तावित जनसभा कैंसिल हो गई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने इसकी पुष्टि की है । कल से लगातार हो रही बारिश के चलते पार्टी ने वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था तो की थी लेकिन बृहस्पतिवार से लगातार हो रही बारिश के चलते पंडाल के चारों तरफ पानी भर गया था। कीचड़ और लोगों को होने वाली दुश्वारियां के चलते पार्टी ने जनसभा को निरस्त करने का फैसला लिया है।

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