VIDEO: न्यू दक्षिणी बाईपास ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराई बोलेरो, मासूम समेत तीन घायल

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आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित गांव बाद के ओवरब्रिज पर सोमवार शाम करीब चार बजे एक बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वाहन सवार तीन लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि बोलेरो ओवरब्रिज से नीचे नहीं गिरी,अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पूर्व में कई बार इस ओवर ब्रिज से वाहन नीचे गिर गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास बामौर रहने वाला एक परिवार गोवर्धन परिक्रमा देने के बाद बोलेरो से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव बाद के ओवरब्रिज पर अचानक बोलेरो अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 10 वर्षीय ऋषभ, मनोज और भूपेंद्र घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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