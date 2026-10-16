{"_id":"6ad216027da6eb90b407df82","slug":"video-body-of-a-widow-found-hanging-her-family-alleges-murder-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फंदे पर लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ककरारा में बृहस्पतिवार देर शाम एक महिला का शव कमरे में पंखे के कुंदे से साड़ी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतका के मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। गांव ककरारा निवासी अर्चना कुमारी (33) पत्नी स्व जितेंद्र बृहस्पतिवार देर शाम अपने कमरे में गई थी। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आई, तो परिजनों को चिंता हुई। दरवाजा खटखटाने पर कोई हलचल न होने पर शोर मचाया गया, जिससे आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर देखा तो कमरे में शव फंदे पर लटका मिला। नगला किला, शिकोहाबाद से मायके पक्ष के लोग भी रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए। मृतका के भाई उपेंद्र ने आरोप लगाया कि अर्चना की शादी 24 फरवरी 2016 को जितेंद्र के साथ हुई थी। वर्ष 2024 में पति जितेंद्र की नशीली दवा खाने से मौत हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद ससुरालीजन अर्चना पर उसके जेठ के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगे। बात न मानने पर जून 2026 से उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। भाई का यह भी आरोप है कि अर्चना ने इस संबंध में पुलिस से दो बार शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। मृतका अपने पीछे एक बेटा और तीन बेटियों को रोता-बिलखता छोड़ गई है। मायके वालों ने सास, ससुर, देवर और देवरानी पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। सीओ जसराना प्रेमशंकर पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मायके पक्ष की ओर से तहरीर मिलने पर नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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