{"_id":"6ac20a1d574ca8c051025dc0","slug":"video-black-marketing-of-fertilizer-at-night-busted-in-agra-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रात में खाद की कालाबाजारी, ग्रामीणों ने घेर ली सहकारी समिति; ट्रैक्टर-ट्राॅली पकड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के अछनेरा ब्लॉक क्षेत्र मे अन्नदाता को एक-एक बोरी खाद के लिए तड़पाने वाले सिस्टम की कालिख शनिवार देर रात खुलकर सामने आ गई। थाना क्षेत्र के कुकथला स्थित सहकारी समिति से रात के अंधेरे में डीएपी खाद को रात के अंधेरे मे अवैध रूप बेचा जा रहा है। किसानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक ही रात में दो बार डीएपी बोरियों से लदे दो ट्रैक्टर ट्रॉली को रंगे हाथ पकड़ लिया। समिति में पहली घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। समिति के सचिव वीरेंद्र सिंह की अनुपस्थिति और बिना किसी कागजी प्रक्रिया के डीएपी खाद की करीब 22 कट्टे लादकर की जा रही थी। इसकी भनक लगते ही मौके पर पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर कुकथला चौकी पर खड़ा करा दिया। वहीं इस कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद रात करीब 12:30 बजे ग्रामीणों को दोबारा भनक लगी कि समिति से एक दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली में सरकारी खाद की बोरियां करीब 70 कट्टे लादी जा रहीं थीं। सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीणों ने रात में ही सहकारी समिति को चारों तरफ से घेर लिया। ग्रामीणों ने इस दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली को भी मौके पर पकड़कर कुकथला पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया गया कि सहकारी समिति की चाबी एक प्राइवेट कर्मचारी के पास रहती है। रात में उसी के जरिए पूरा खेल किया जा रहा है।

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