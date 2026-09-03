VIDEO: अग्रवाल समाज को अपशब्द कहने पर भड़का आक्रोश, थाने पर धरना; चौकी प्रभारी और कांस्टेबल लाइन हाजिर

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फतेहपुर सीकरी। जय श्रीराम मंदिर पर बुधवार रात अग्रवाल सेवा समिति की आम सभा की बैठक के दौरान पुलिस के कस्बा इंचार्ज द्वारा कथित तौर पर समाज के लोगों को अपशब्द कहने पर आक्रोश भड़क गया। विरोध में समाज के लोग नारेबाजी करते हुए थाने पहुंच गए और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कई घंटे तक सुनवाई न होने पर प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर भी विरोध जताया।

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