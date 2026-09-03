शिकोहाबाद में बारिश का कहर: कच्चे मकान की दीवार और छत गिरी, दब गया पूरा परिवार; मची अफरा-तफरी

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थाना क्षेत्र के गांव डंडियामई में सुन्नेश कुमार सिंह (60) अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। बुधवार रात सुन्नेश कुमार सिंह अलग कमरे में सोए हुए थे। देररात शुरू हुई तेज बारिश के कारण मकान के दो कमरों की छत और कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। छत और दीवार गिरने से हुई तेज आवाज के कारण अन्य ग्रामीण भी बारिश में ही घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने मलबे में दबे सुन्नेश कुमार सिंह को बाहर निकाला। वह घायल हो चुके थे। जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।ग्रामीणों ने इस घटना में घायल की पत्नी संतोष देवी, उनके बेटे राहुल सिंह, पुत्रवधू चंचल एवं दो वर्षीय नातिन रिद्धी को सकुशल मलबे से बाहर निकाल लिया। वह मामूली रूप से चोटिल हुए थे। घटना की सूचना पर पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम भी गांव में पहुंच गई। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर आकर घटना की जानकारी लेते हुए जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।