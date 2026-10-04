VIDEO: प्रदेश में सबसे गर्म रहा आगरा, तीन डिग्री अधिक रहा पारा

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आगरा में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। शनिवार को आगरा प्रदेश में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा। चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने नौ अक्तूबर तक मौसम पूरी तरह साफ रहने के आसार जताए हैं। शनिवार को सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ये भी सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुबह से ही तेज धूप थी, दोपहर में गर्मी और उमस से लोग परेशान हुए।

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