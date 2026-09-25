VIDEO: आगरा नगर निगम में पार्षद ने खोला मेयर के खिलाफ मोर्चा, घोटाले के लगाए आरोप

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आगरा नगर निगम में सफाई, पानी के छिड़काव, नाले और डीजल घोटाले के आरोप लगाते हुए पूर्व उपसभापति और वरिष्ठ पार्षद रवि माथुर ने मेयर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपयों के घपलों एवं अनियमितताओं के चलते सदन की बैठक कराने की हिम्मत नगर निगम के अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाले की सफाई में साढे़ पांच करोड़ रुपये खर्च हो गए, कोई मेन नाला तलीझाड़ साफ नहीं हुआ। बारिश में सारे नाले उफन गए व शहर में चारों ओर जलभराव हो गया। कई जगह अधिकारियों द्वारा सफाई कर्मचारियों की हाजरी चैक की तो 7-7, 8-8 कर्मचारी गैर हाजिर मिले।

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