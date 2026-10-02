{"_id":"6abf676073cac0b7d80095bd","slug":"video-agra-airport-to-get-daily-bengaluru-flights-navi-mumbai-service-increased-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा एयरपोर्ट से अब रोज उड़ान भरेगी बंगलूरू की फ्लाइट, नवी मुंबई सेवा भी बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। आगरा एयरपोर्ट से बंगलूरू और नवी मुंबई के लिए हवाई सेवा बढ़ गई है। 1 अक्तूबर से बंगलूरू की उड़ान सप्ताह में पांच दिन के बजाय सातों दिन और नवी मुंबई की उड़ान दो के बजाय तीन दिन संचालित होगी। नया शेड्यूल 25 अक्तूबर तक लागू रहेगा। इससे कारोबारियों, पर्यटकों और दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में आने-जाने वाले यात्रियों को आसानी होगी। आगरा सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि बंगलूरू की उड़ान 6ई 941 रोजाना दोपहर 3:10 बजे आगरा पहुंचेगी और 6ई 942 आगरा से 3:45 बजे रवाना होगी। पहले यह सेवा पांच दिन थी। अब मंगलवार और बृहस्पतिवार को भी उड़ान उपलब्ध रहेगी।

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