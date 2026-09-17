VIDEO: राधाष्टमी पर आगरा से बरसाना के लिए चलेंगी 50 बसें

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आगरा। राधाष्टमी पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने 18 से 20 सितंबर तक 160 बसों के संचालन की तैयारी की है। इनमें आगरा से बरसाना वाया मथुरा-गोवर्धन 50 बसें चलेंगी। बरसाना में जिला प्रशासन बनाए गए अस्थायी बस स्टैंड से बसों का संचालन होगा।

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