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एमएलसी चुनाव: आगरा के फतेहपुरसीकरी में दोपहर तक 25 फीसदी वोटिंग, मतदान केंद्र पर पहुंचे भाजपा सांसद

Dhirendra Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 03:10 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 03:10 PM IST







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आगरा के फतेहपुर सीकरी में दोपहर 12 बजे तक खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में 25 प्रतिशत मतदान हो चुका है। सांसद राजकुमार चाहर ने मतदान केंद्र पर पहुंच भाजपा कार्यकर्ताओं से मतदान की स्थिति की जानकारी ली। सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। ... और पढ़ें

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