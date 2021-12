वीडियो डेस्क, अमर उजाला, शिमला/हमीरपुर Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 04 Dec 2021 03:43 PM IST

Himachal Pradesh के Hamirpur जिले में आसमान में अनोखी चीज देखी गई। रॉकेट की तरह दिखने वाली और चमकीली इस चीज को हजारों लोगों ने देखा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। Mysterious lights Spotted in the Sky in Hamirpur Unidentified Flying Object