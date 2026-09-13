Hamirpur (Himachal) News: बाइक सवारों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को मारी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 13 Sep 2026 01:24 AM IST
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हमीरपुर। सदर थाना के तहत बस अड्डा हमीरपुर में शनिवार दोपहर यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे बाइक सवार दो युवकों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस कर्मी मोनू घायल हो गए।
उन्हें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था और नंबर प्लेट पर टेप लगाई थी। यातायात पुलिस कर्मी ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी।
घटना के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को बाइक समेत पकड़ लिया। एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि बाइक जब्त कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस नंबर प्लेट पर टेप लगाने और हादसे के समय बाइक की गति सहित अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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उन्हें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था और नंबर प्लेट पर टेप लगाई थी। यातायात पुलिस कर्मी ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी।
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घटना के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को बाइक समेत पकड़ लिया। एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि बाइक जब्त कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस नंबर प्लेट पर टेप लगाने और हादसे के समय बाइक की गति सहित अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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