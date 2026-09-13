Hamirpur (Himachal) News: स्कूल भवनों में बरसात से हुए नुकसान की क्लस्टर प्रभारी देंगे रिपोर्ट

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रिपोर्ट में भवन, कमरों, छतों, दीवारों, शौचालय, सुरक्षा दीवारों और स्कूल परिसर को हुए नुकसान का ब्योरा शामिल किया जाएगा। जलभराव, भूस्खलन और रास्तों को हुए नुकसान को भी चिह्नित किया जाएगा। स्कूलों से प्राप्त रिपोर्ट को मंजूरी के लिए निदेशालय भेजा जाएगा।निदेशालय से बजट मिलने के बाद आवश्यक मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। बीते सत्र में भी जिले के करीब 130 सरकारी स्कूल बरसात से प्रभावित हुए थे। इस बार भी नुकसान का आकलन कर मरम्मत कार्यों के लिए बजट की मांग की जाएगी।कोटक्लस्टर प्रभारी को अपने अधीन स्कूलों की रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्कूलों के लिए बजट उपलब्ध हो सके।