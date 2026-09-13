Hamirpur (Himachal) News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,633 मामलों का त्वरित निपटारा

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जिला न्यायिक परिसर हमीरपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष पंकज शर्मा की अध्यक्षता में लोक अदालत आयोजित हुई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिले में सुनवाई के लिए आए 13,651 मामलों में से 10,633 का निपटारा किया गया और 1.76 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली गई।प्री-लिटिगेशन के 1,550 मामलों में से 66 का निपटारा कर 9.65 लाख रुपये वसूले गए। पोस्ट-लिटिगेशन के 912 मामलों में से 497 का निपटारा हुआ और 1.37 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली गई।मोटर वाहन अधिनियम के 11,189 मामलों में से 10,070 का निपटारा कर 29.85 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत प्रभावी माध्यम है। इससे लोगों के समय और धन की बचत होती है, इसलिए उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए।