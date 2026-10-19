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वीडियो: न्यू शिमला में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

Krishan Singh

Updated Mon, 19 Oct 2026 04:27 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 04:27 PM IST







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न्यू शिमला में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतिम दिन बैडमिंटन के मुकाबले खेले गए। पार्षद निशा ठाकुर ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ... और पढ़ें

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