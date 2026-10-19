{"_id":"6ad5f3cb49b64b60090ce488","slug":"video-taradevi-temple-dangal-durga-ashtami-shimla-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: तारादेवी मंदिर में दुर्गाष्टमी पर सजा पारंपरिक दंगल, विजेता को मिलेंगे 51 हजार रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिमला: तारादेवी मंदिर में दुर्गाष्टमी पर सजा पारंपरिक दंगल, विजेता को मिलेंगे 51 हजार रुपये
राजधानी शिमला के प्रसिद्ध तारादेवी मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर सोमवार को पारंपरिक तारादेवी मंदिर मेला धूमधाम से मनाया गया। तारादेवी मंदिर न्यास की ओर से आयोजित इस मेले में श्रद्धालुओं ने धार्मिक आस्था के साथ भाग लिया। मेले के दौरान आयोजित दंगल लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा।
तारादेवी मंदिर मेले में आयोजित दंगल में हिमाचल प्रदेश समेत बाहरी राज्यों से आए पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबलों को देखने के लिए लोगों में उत्साह रहा। पारंपरिक दंगल ने मेले में रोमांच का माहौल बनाया।
दंगल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले पहलवान को 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, दूसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को 31 हजार रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से मेले में धार्मिक आस्था के साथ पारंपरिक कुश्ती को भी बढ़ावा दिया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।