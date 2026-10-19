{"_id":"6ad5f3cb49b64b60090ce488","slug":"video-taradevi-temple-dangal-durga-ashtami-shimla-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: तारादेवी मंदिर में दुर्गाष्टमी पर सजा पारंपरिक दंगल, विजेता को मिलेंगे 51 हजार रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के प्रसिद्ध तारादेवी मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर सोमवार को पारंपरिक तारादेवी मंदिर मेला धूमधाम से मनाया गया। तारादेवी मंदिर न्यास की ओर से आयोजित इस मेले में श्रद्धालुओं ने धार्मिक आस्था के साथ भाग लिया। मेले के दौरान आयोजित दंगल लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। तारादेवी मंदिर मेले में आयोजित दंगल में हिमाचल प्रदेश समेत बाहरी राज्यों से आए पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबलों को देखने के लिए लोगों में उत्साह रहा। पारंपरिक दंगल ने मेले में रोमांच का माहौल बनाया। दंगल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले पहलवान को 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, दूसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को 31 हजार रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से मेले में धार्मिक आस्था के साथ पारंपरिक कुश्ती को भी बढ़ावा दिया गया।

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