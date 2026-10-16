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शिमला में शुक्रवार को खिली धूप, मौसम हुआ सुहावना

Ankesh Dogra

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:27 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:27 AM IST







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राजधानी शिमला में शुक्रवार को धूप खिली। मौसम साफ रहने से शहर में दिन सुहावना रहा। धूप निकलने से स्थानीय लोगों और घूमने आए पर्यटकों को राहत मिली। ... और पढ़ें

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