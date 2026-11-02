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शिमला में खिली धूप, हल्के बादल भी, दोपहर बाद गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। दिन के समय मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर बाद शहर के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं।
सोमवार को शिमला का अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच बारिश की संभावना अपेक्षाकृत अधिक बताई गई है।
पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार और बुधवार को शिमला में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। इन दिनों अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
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