हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भड़की कांग्रेस: कहा- देवभूमि का अपमान बर्दाश्त नहीं; भाजपा नेता मांगें माफी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुशल मुंगटा ने उनके बयान को देवभूमि का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और अनुराग ठाकुर से प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की।
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#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: On Assam CM Himanta Biswa Sarma's remarks, HPCC state spokesperson Kushal Mungta says, “The statements made by Himanta Biswa Sarma, who visited Himachal Pradesh yesterday, were shameful and an insult to Devbhoomi. I condemn his remarks and demand that Jai Ram Thakur, BJP state president Rajiv Bindal and Anurag Thakur apologise to the people of Himachal Pradesh... We do not indulge in beef politics or Hindu-Muslim politics. Congress does not practise caste or regional politics either. But yesterday, the BJP made its entire Padyatra about communalism and Hindu religion. We condemn this...”— ANI (@ANI) November 2, 2026विज्ञापन
जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और अनुराग ठाकुर से माफी की मांग
कुशल मुंगटा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और सांसद अनुराग ठाकुर से हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीफ या हिंदू-मुस्लिम राजनीति नहीं करती। पार्टी जाति और क्षेत्र के आधार पर भी राजनीति नहीं करती है।
पदयात्रा को सांप्रदायिक मुद्दों से जोड़ने का लगाया आरोप
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से आयोजित पदयात्रा को सांप्रदायिकता और हिंदू धर्म के मुद्दों पर केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति का विरोध करती है।
मुंगटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे से जुड़ी है। उन्होंने भाजपा नेताओं से हिमंत बिस्वा सरमा के बयानों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग दोहराई।