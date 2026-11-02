हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भड़की कांग्रेस: कहा- देवभूमि का अपमान बर्दाश्त नहीं; भाजपा नेता मांगें माफी

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: On Assam CM Himanta Biswa Sarma's remarks, HPCC state spokesperson Kushal Mungta says, “The statements made by Himanta Biswa Sarma, who visited Himachal Pradesh yesterday, were shameful and an insult to Devbhoomi. I condemn his remarks and demand that Jai Ram Thakur, BJP state president Rajiv Bindal and Anurag Thakur apologise to the people of Himachal Pradesh... We do not indulge in beef politics or Hindu-Muslim politics. Congress does not practise caste or regional politics either. But yesterday, the BJP made its entire Padyatra about communalism and Hindu religion. We condemn this...”

शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कुशल मुंगटा ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा ने हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के दौरान जो बयान दिए, वे शर्मनाक हैं और देवभूमि का अपमान हैं। उन्होंने कहा कि वह इन बयानों की कड़ी निंदा करते हैं।



जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और अनुराग ठाकुर से माफी की मांग

कुशल मुंगटा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और सांसद अनुराग ठाकुर से हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीफ या हिंदू-मुस्लिम राजनीति नहीं करती। पार्टी जाति और क्षेत्र के आधार पर भी राजनीति नहीं करती है।



पदयात्रा को सांप्रदायिक मुद्दों से जोड़ने का लगाया आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से आयोजित पदयात्रा को सांप्रदायिकता और हिंदू धर्म के मुद्दों पर केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति का विरोध करती है।



मुंगटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे से जुड़ी है। उन्होंने भाजपा नेताओं से हिमंत बिस्वा सरमा के बयानों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग दोहराई।