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हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भड़की कांग्रेस: कहा- देवभूमि का अपमान बर्दाश्त नहीं; भाजपा नेता मांगें माफी

Mon, 02 Nov 2026 02:44 PM IST
Ankesh Dogra एएनआई, शिमला।
एएनआई, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 02 Nov 2026 02:44 PM IST
सार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुशल मुंगटा ने उनके बयान को देवभूमि का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और अनुराग ठाकुर से प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की।

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Kushal Mungta Reacts to Himanta Biswa Sarma Remarks in Himachal Pradesh Shimla
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) के प्रदेश प्रवक्ता कुशल मुंगटा - फोटो : एएनआई

विस्तार
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हिमाचल प्रदेश दौरे के दौरान दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) के प्रदेश प्रवक्ता कुशल मुंगटा ने सरमा के बयानों की निंदा करते हुए उन्हें देवभूमि का अपमान बताया है।
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शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कुशल मुंगटा ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा ने हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के दौरान जो बयान दिए, वे शर्मनाक हैं और देवभूमि का अपमान हैं। उन्होंने कहा कि वह इन बयानों की कड़ी निंदा करते हैं।

जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और अनुराग ठाकुर से माफी की मांग
कुशल मुंगटा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और सांसद अनुराग ठाकुर से हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीफ या हिंदू-मुस्लिम राजनीति नहीं करती। पार्टी जाति और क्षेत्र के आधार पर भी राजनीति नहीं करती है।

पदयात्रा को सांप्रदायिक मुद्दों से जोड़ने का लगाया आरोप
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से आयोजित पदयात्रा को सांप्रदायिकता और हिंदू धर्म के मुद्दों पर केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति का विरोध करती है।

मुंगटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे से जुड़ी है। उन्होंने भाजपा नेताओं से हिमंत बिस्वा सरमा के बयानों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग दोहराई।
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