{"_id":"6ab225886e97f58189041399","slug":"video-shimla-weather-sunny-afternoon-tourists-roaming-with-umbrellas-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में खिली तेज धूप, छाते लेकर निकले पर्यटक; मालरोड और रिज मैदान पर बढ़ी चहल-पहल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह के मौसम के बाद दोपहर में आसमान साफ हुआ और तेज धूप खिल उठी। धूप निकलते ही शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मालरोड और रिज मैदान की ओर पहुंचे। शिमला की पहाड़ी ठंडी हवाओं के बीच तेज धूप ने पर्यटकों को कुछ अलग अनुभव दिया। धूप से बचने के लिए कई पर्यटक छाते लेकर शहर में घूमते नजर आए। मालरोड पर पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ी तो रिज मैदान पर भी लोग धूप का आनंद लेते दिखाई दिए। मौसम साफ होने के बाद पर्यटन कारोबार से जुड़े दुकानदारों और अन्य व्यवसायियों के चेहरे पर भी रौनक नजर आई। पर्यटकों ने शहर की सैर करने के साथ-साथ जूस कॉर्नर और अन्य दुकानों पर ठंडे जूस व आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। परिवारों और युवाओं की भीड़ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देखने को मिली। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के बीच दिनभर शिमला में धूप और पर्यटन गतिविधियों का दौर चलता रहा। बदलते मौसम के बीच शहर पहुंचे पर्यटकों ने भी साफ मौसम का भरपूर आनंद लिया।

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