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ट्रांसफर: हिमाचल में आईएएस अधिकारियों का तबादला, अनुराग चंद्र शर्मा को HPTDC के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी

Tue, 22 Sep 2026 03:09 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 22 Sep 2026 03:09 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने 22 सितंबर 2026 को दो आईएएस अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती के आदेश जारी किए। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के प्रबंध निदेशक पद पर तैनात किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

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तबादले। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को दो आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आईएएस अधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल ने जनहित में दोनों अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती के आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए हैं।

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अनुराग चंद्र शर्मा को एचपीटीडीसी की कमान
अनुराग चंद्र शर्मा, आईएएस (HP:2016) वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा में थे। अब उन्हें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक (Managing Director) के पद पर तैनात किया गया है। उनकी तैनाती धर्मशाला, जिला कांगड़ा स्थित एचपीटीडीसी में होगी। पर्यटन विकास निगम प्रदेश में पर्यटन से जुड़े विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में नई तैनाती के साथ अनुराग चंद्र शर्मा को निगम की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालनी होगी।
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डॉ. राजीव कुमार कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे
वहीं डॉ. राजीव कुमार, आईएएस (HP:2017), जो वर्तमान में एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे, अब कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे। अधिसूचना में उन्हें आगे की तैनाती के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों की नई स्थिति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। अधिसूचना 22 सितंबर 2026 को शिमला से जारी की गई है। इसे हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया है।

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