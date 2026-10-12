{"_id":"6accad76e9be8e8ffb0dbb0f","slug":"video-shimla-schools-dhai-aakhar-essay-writing-competition-national-postal-week-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला के स्कूलों में ‘ढाई आखर’ निबंध प्रतियोगिता, राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत विद्यार्थियों ने लिया भाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी के विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत डाक विभाग शिमला मंडल की ओर से फिलेटली दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए ‘ढाई आखर’ निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। शहर के सेंट थॉमस, चेल्सी डे और दयानंद पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को निबंध लेखन में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। डाक विभाग शिमला मंडल की ओर से आयोजित इस गतिविधि में विद्यार्थियों की भागीदारी देखने को मिली। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत स्कूलों में इस तरह के आयोजनों के जरिए विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया।

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