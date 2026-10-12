{"_id":"6accad0f92a89e5544072b58","slug":"video-shimla-khalini-market-road-potholes-dust-mud-pipeline-work-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला के खलीनी बाजार में एक महीने से सड़क बदहाल, गड्ढों और कीचड़ से लोग परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी के खलीनी बाजार में सड़क की बदहाल स्थिति से स्थानीय लोगों और कारोबारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। करीब एक महीने से सड़क पर गड्ढे, धूल-मिट्टी और कीचड़ होने के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। खलीनी चौक से निचले बस स्टॉप को जोड़ने वाली बाजार की सड़क को सितंबर में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया था। इसके बाद से सड़क की हालत खराब बनी हुई है। सड़क पर गड्ढे होने और धूल-मिट्टी व कीचड़ की समस्या के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से हर दिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। इसके अलावा आम लोग भी बाजार आने-जाने के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सड़क की खराब स्थिति का असर वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय कारोबारियों पर पड़ रहा है। खलीनी बाजार की यह सड़क स्थानीय आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सड़क पर गड्ढों और धूल-मिट्टी के कारण लोगों को परेशानी होती है, जबकि कीचड़ से भी आवाजाही मुश्किल हो जाती है। करीब एक महीने से बनी इस स्थिति के चलते सड़क की मरम्मत और उचित बहाली की जरूरत महसूस की जा रही है।

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