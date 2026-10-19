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न्यू शिमला में खेलकूद प्रतियोगिता का रोमांच, अंतिम दिन बैडमिंटन मुकाबलों में दम दिखा रहे खिलाड़ी

Mon, 19 Oct 2026 04:12 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Mon, 19 Oct 2026 04:12 PM IST
new shimla two day sports competition badminton matches
न्यू शिमला में चल रही दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन बैडमिंटन के मुकाबले खेले जा रहे हैं। खेल मैदान में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। पार्षद निशा ठाकुर ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें खेलकूद गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेल युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ना जरूरी है, ताकि वे सकारात्मक गतिविधियों में भाग लें। खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं में खेल भावना और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा दिया जा सकता है।
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