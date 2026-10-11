{"_id":"6acb2df5f4964fa5e10dfe0b","slug":"video-jcb-new-shimla-school-annual-function-at-gaiety-theatre-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: गेयटी थियेटर में जेसीबी न्यू शिमला स्कूल का वार्षिक समारोह शुरू, मेधावी विद्यार्थियों को किया जा रहा सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में जेसीबी न्यू शिमला स्कूल का वार्षिक समारोह शुरू हो गया है। समारोह के दौरान शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक, प्रबंधन के सदस्य और अभिभावक मौजूद हैं। वार्षिक समारोह विद्यार्थियों की उपलब्धियों को पहचान देने और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का अवसर है। समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की मौजूदगी से स्कूल परिवार में उत्साह का माहौल है।

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