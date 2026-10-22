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शिमला: नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले- मुख्यमंत्री सुक्खू के झूठ से जनता ही नहीं, कांग्रेस नेता और मंत्री भी परेशान

Thu, 22 Oct 2026 04:51 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Thu, 22 Oct 2026 04:51 PM IST
jairam thakur targets sukhvinder singh sukhu theog bjp panchayat election
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए दावा किया कि हालिया पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की जनता का रुख स्पष्ट कर दिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के बयानों में बार-बार बदलाव होता है, जिससे जनता के साथ कांग्रेस के नेता और मंत्री भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए नए जिलों के गठन का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधानसभा क्षेत्रों में जोड़तोड़ कर जिले बनाने का प्रयास किया गया, तो भाजपा की सरकार बनने पर इस फैसले की समीक्षा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को पंचायत चुनाव में संभावित हार का अंदेशा था, इसलिए आपदा प्रबंधन कानून का सहारा लेकर चुनाव टालने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंचायत चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस सरकार को जनता का मिजाज बता दिया है। उनके अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर भाजपा की सरकार बनाएगी। ठियोग के स्थानीय मुद्दों पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में जनहित के लिए खोले गए कई संस्थानों को कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बताया। उन्होंने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 24 लाख माताओं और बहनों को हर महीने 1,500 रुपये देने तथा युवाओं को पांच लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय अपने करीबी लोगों को कैबिनेट रैंक देने में लगी रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों में कथित विरोधाभास के कारण लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि, ये सभी आरोप नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। सम्मेलन में जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जिला परिषद सदस्य तारा और नेहा का उल्लेख करते हुए कहा कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाने की खबरें पार्टी के भीतर असंतोष की ओर इशारा करती हैं। कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों पर भी साधा निशाना जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच मतभेद हैं। उनके मुताबिक, मंत्री चुनावी हार के लिए मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री हार का ठीकरा मंत्रियों पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ मंत्री नेतृत्व परिवर्तन के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बजाय अपनी सरकार के कामकाज पर ध्यान देने की बात कही। कांग्रेस के भीतर मतभेदों और हाईकमान की कार्रवाई से संबंधित इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए जयराम ठाकुर ने दावा किया कि वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश पर लगभग 69 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बढ़कर करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विकास कार्यों की गति प्रभावित होने की बात सामने आ रही है, तो इतना बड़ा कर्ज क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ रहा है। अपने संबोधन में जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक के खिलाफ कानून जैसे फैसलों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्थिति का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता उन्हें बार-बार नकार रही है। जयराम ठाकुर ने ठियोग के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील करते हुए हिमकेयर, सहारा, गृहिणी सुविधा और मुख्यमंत्री स्वावलंबन जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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