{"_id":"6ac893e433ba3d8b9a0b5b2e","slug":"video-baluganj-football-tournament-shimla-30-teams-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: बालूगंज खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, 30 टीमें दिखाएंगी दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बालूगंज खेल मैदान में शुक्रवार को फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के साथ चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में अलग-अलग वर्गों के मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है। प्रतियोगिता में कुल 30 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें जूनियर वर्ग की 12 और सीनियर वर्ग की 18 टीमें शामिल हैं। दोनों वर्गों में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। शुक्रवार को प्रतियोगिता का पहला दिन रहा। आयोजन के तहत फुटबॉल मुकाबले 11 अक्टूबर तक चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमों की भागीदारी से प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी।

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