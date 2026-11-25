जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहटली स्थित पेट्रोल पंप के पास मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 47 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजिंद्र सिंह निवासी गांव पनवां, जिला होशियारपुर (पंजाब) के रूप में हुई है। वह जम्मू में एक निजी कंपनी में कार्यरत था।

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जानकारी के अनुसार, राजिंद्र सिंह सुबह करीब 6:45 बजे अपनी बुलेट बाइक पर जालंधर से पठानकोट की ओर जा रहे थे। मोहटली के पास अचानक उनकी बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने के प्रयास में वह बाइक से नियंत्रण खो बैठे और सर्विस रोड पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल राजिंद्र सिंह को 108 एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल इंदौरा पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता निर्मल सिंह ने पुलिस को बताया कि राजिंद्र को पहले दिल का दौरा पड़ चुका था और वह नियमित रूप से दवाइयां ले रहे थे। हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में हादसे में किसी अन्य वाहन की संलिप्तता सामने नहीं आई है।एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शी पार्वती देवी के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शव का नूरपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। हादसे के कारणों की जांच जारी है।