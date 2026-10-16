{"_id":"6ad1e3ac42e68fd06b05056a","slug":"video-auckland-house-school-shimla-science-exhibition-ai-space-models-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: ऑकलैंड हाउस स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी शुरू, विद्यार्थियों ने पेश किए एआई से लेकर अंतरिक्ष तक के मॉडल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऑकलैंड हाउस स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए हैं। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार देखने को मिल रहा है। कक्षाओं के अनुसार अलग-अलग वर्गों में सजी इस प्रदर्शनी में प्रकाश और चुंबक के सिद्धांतों से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई आधारित तकनीकों तक के विषय शामिल किए गए हैं। लोअर प्राइमरी वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रकाश, गति, चुंबक, मानव शरीर, सूक्ष्म कोशिकाओं और ग्रहों से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए। इसके साथ ही स्मार्ट मशीनों और टिकाऊ खेती जैसे विषयों को भी प्रदर्शनी में जगह दी गई है। इन प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों ने विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को रचनात्मक तरीके से समझाने का प्रयास किया। अपर प्राइमरी वर्ग की प्रदर्शनी को 'हिडन सिस्टम्स' थीम पर तैयार किया गया है। इसमें हाइड्रोपोनिक्स, मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र, चुंबकीय प्रणालियों और अंतरिक्ष में मानव जीवन को बनाए रखने वाली तकनीकों से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। इन विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रकृति और तकनीक के उन पहलुओं को सामने रखा, जो आम तौर पर आसानी से दिखाई नहीं देते। मिडिल सेक्शन में 'फ्रंटियर बिगिन्स' थीम के तहत नैनोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा उत्पादन, न्यूरल सिस्टम, सेंसर आधारित तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। इन मॉडलों में आधुनिक तकनीक के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में उसके संभावित उपयोग को दर्शाया गया है। सीनियर सेक्शन की प्रदर्शनी 'इंटेलिजेंस बियॉन्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन' थीम पर आधारित है। इसमें डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, बाह्य ग्रहों, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्वच्छ ऊर्जा और ड्रोन तकनीक जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों ने एआई आधारित भूस्खलन पहचान प्रणाली का मॉडल भी प्रस्तुत किया है। प्रदर्शनी में जीन एडिटिंग और उससे जुड़े नैतिक पहलुओं को भी स्थान दिया गया है। इस तरह विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक प्रगति के साथ उससे जुड़े सामाजिक और नैतिक सवालों को भी सामने रखने का प्रयास किया है। विज्ञान प्रदर्शनी विद्यार्थियों को अपने विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के माध्यम से व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दे रही है। विभिन्न विषयों पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट के जरिए विद्यार्थी वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के साथ तकनीक के भविष्य और पर्यावरण संरक्षण में उसकी भूमिका को भी प्रदर्शित कर रहे हैं।

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