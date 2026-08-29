नागौर: राखी के दिन युवक की हत्या, प्रेम संबंध और रंजिश का एंगल; भाई-बहन गिरफ्तार

राजस्थान के नागौर जिले में रक्षाबंधन के दिन एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। सुरपालिया थाना क्षेत्र के जानेवा पश्चिम में खेत की ढाणी में 45 वर्षीय शेराराम का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 12 घंटे में कथित ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने का दावा किया है। मामले में मृतक की परिचित मोनिका (30) और उसके भाई श्रवणराम (25) को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे कथित प्रेम संबंध और रंजिश की बात सामने आई है।

खेत की ढाणी में कमरे के अंदर मिला शेराराम का शव

29 अगस्त को जानेवा पश्चिम निवासी मनोज मेघवाल ने सुरपालिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बड़े भाई शेराराम का शव चाऊ जाने वाली रोड स्थित खेत की ढाणी में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही सुरपालिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार, कमरे का गेट बंद था, जबकि खिड़की खुली हुई थी। कमरे के अंदर शेराराम का शव पड़ा मिला। उसके शरीर और निचले हिस्से पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी।

छह साल से पत्नी बच्चों के साथ पीहर में रह रही थी

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शेराराम की पत्नी पिछले करीब छह वर्षों से अपने बच्चों के साथ मूंडवा स्थित अपने पीहर में रह रही थी। शेराराम खेत में बनी ढाणी में अकेला रहता था। पुलिस ने मृतक की दिनचर्या, उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और घटनास्थल से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। तकनीकी अनुसंधान के दौरान पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई।

मोनिका के ढाणी पहुंचने के बाद बदला घटनाक्रम

पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, घटना वाले दिन मोनिका शेराराम की ढाणी में पहुंची थी। पुलिस के अनुसार, दोनों ने कथित तौर पर साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद शेराराम सो गया। इसी दौरान मोनिका का भाई श्रवणराम वहां पहुंचा। पुलिस का कहना है कि बहन को शेराराम के साथ देखकर श्रवणराम नाराज हो गया। आरोप है कि इसके बाद मोनिका ने शेराराम पर लाठी से हमला किया और दोनों ने मिलकर उसके पैर रस्सी से बांध दिए।

लाठी और लात-घूंसों से मारपीट का आरोप

पुलिस के अनुसार, इसके बाद दोनों आरोपियों ने शेराराम के साथ लाठी और लात-घूंसों से मारपीट की। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित किया और आरोपियों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग पहलुओं पर जांच शुरू की।

बदबू आने पर ग्रामीणों को हुआ शक

रक्षाबंधन की शाम करीब आठ बजे खेत की ढाणी से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे की जांच की, जहां शेराराम का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने हत्या की वजह और वारदात में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी।

12 घंटे में पुलिस ने सुलझाने का किया दावा

जिला पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में मामले की जांच तेज की गई। वृत्ताधिकारी जयल संजीव चौहान के सुपरविजन और सुरपालिया थानाधिकारी विनोद कुमार मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान और फील्ड इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्धों की पहचान की। पुलिस ने मामले में श्रवणराम निवासी रोहिणी, श्रीबालाजी और मोनिका पत्नी मानाराम निवासी जानेवा पश्चिम को गिरफ्तार किया है।

प्रेम संबंध और रंजिश का एंगल सामने आया

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे कथित प्रेम संबंध और रंजिश का एंगल सामने आया है। हालांकि, हत्या की पूरी वजह और वारदात का क्रम स्पष्ट करने के लिए पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में सामने आए तथ्यों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और आगे की जांच के आधार पर की जाएगी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सामने आई वारदात की कड़ी

सुरपालिया थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल की जांच, लोगों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पुलिस के अनुसार, इसी त्वरित कार्रवाई के चलते कथित ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करीब 12 घंटे में हो गया। फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान और वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्यों की भी तलाश कर रही है।