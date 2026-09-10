राजस्थान: हनुमान बेनीवाल से भिड़े मेघवाल, फसल बीमा और बजरी खनन पर लगाए गंभीर आरोप; जानें क्या कहा?

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विधायक मेघवाल ने कहा कि नागौर सांसद ने अपने दम पर एक भी चुनाव नहीं जीता है। उन्होंने एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी और दूसरा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन के समर्थन से जीता। साथ ही, विधायक ने सांसद पर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सांसद को रात में सपने में भी लक्ष्मणराम मेघवाल ही दिखाई देते हैं। उन्होंने सलाह दी कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाय सांसद को अपने और अपने समर्थकों के कामकाज की ओर ध्यान देना चाहिए।विधायक मेघवाल ने सांसद पर चूना पत्थर पर हुई कार्रवाई, फसल बीमा और बजरी खनन के मामलों में मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खींवसर क्षेत्र में चूना पत्थर को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई थी, तब सांसद ने चुप्पी क्यों साधी रखी। फसल बीमा पर बोलते हुए विधायक ने दावा किया कि इस मामले में सांसद का एक करीबी व्यक्ति भूमिगत है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक महीने के दौरान सांसद ने इस संवेदनशील मुद्दे पर एक भी ट्वीट नहीं किया, जो इस मामले में उनकी संलिप्तता को उजागर करता है।मेघवाल ने कहा कि फसल बीमा मामले में चार-पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब जांच पूरी गहराई तक पहुंचेगी, तो कोई भी दोषी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। विधायक ने स्पष्ट आरोप लगाया कि अवैध बजरी खनन से जुड़े माफिया और लोग भी सांसद के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले सांसद को अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर डालनी चाहिए।