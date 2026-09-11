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राजस्थान: एंटीक सिक्के के नाम पर 13 लाख ठगने वाले दो गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए बनाते थे शिकार

Fri, 11 Sep 2026 03:46 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 11 Sep 2026 03:46 PM IST
सार

डीडवाना-कुचामन साइबर पुलिस ने पुराने एंटीक सिक्के और नोट करोड़ों रुपये में खरीदने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 11 लाख रुपये बरामद किए हैं। मामले में करीब 13 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज हुई थी।
 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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साइबर पुलिस ने फेसबुक पर पुराने एंटीक सिक्के और नोट करोड़ों रुपये में खरीदने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया। इनमें अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के सपेरा बास, जोना खेड़ा निवासी समसु (57) और डीग जिले के केथवाड़ा, खेड़ा बास निवासी रहीश (42) शामिल हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से ठगी के 11 लाख रुपये भी बरामद किए हैं।
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फेसबुक पर करोड़ों में सिक्के खरीदने का झांसा
पुलिस के अनुसार, आसपुरा, कुचामन सिटी निवासी बन्नाराम ने 12 अगस्त को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने फेसबुक पर पुराने एंटीक सिक्के और नोट ज्यादा कीमत पर खरीदने का विज्ञापन दिया था। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को झांसे में लेकर अलग-अलग बहानों से करीब 13 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत के आधार पर डीडवाना-कुचामन साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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लुभावने विज्ञापन डालकर लोगों को फंसाते थे
मामले की जांच साइबर थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह राठौड़ की टीम ने शुरू की। पुलिस टीम ने संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी जुटाकर उनकी गहराई से जांच की। जांच में सामने आया कि आरोपी अपनी पहचान छिपाकर जंगल और पहाड़ी इलाकों में लगातार ठिकाने बदलते रहते थे। वे फेसबुक पर पुराने सिक्के और नोट खरीदने के लुभावने विज्ञापन डालते थे, जिससे लोग उनके झांसे में आ जाते थे।
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फर्जी सिम और व्हाट्सएप से करते थे संपर्क
पुलिस के अनुसार, विज्ञापन देखने वाले लोगों से फर्जी सिम और व्हाट्सएप नंबर के जरिये संपर्क किया जाता था। इसके बाद उन्हें पुराने सिक्के और नोट करोड़ों रुपये में खरीदने का भरोसा देकर अलग-अलग बहानों से रकम ली जाती थी। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी के नेटवर्क की भी जानकारी जुटा रही है।
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