राजस्थान: एंटीक सिक्के के नाम पर 13 लाख ठगने वाले दो गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए बनाते थे शिकार

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साइबर पुलिस ने फेसबुक पर पुराने एंटीक सिक्के और नोट करोड़ों रुपये में खरीदने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया। इनमें अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के सपेरा बास, जोना खेड़ा निवासी समसु (57) और डीग जिले के केथवाड़ा, खेड़ा बास निवासी रहीश (42) शामिल हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से ठगी के 11 लाख रुपये भी बरामद किए हैं।