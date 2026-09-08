जोधपुर: रामदेवरा से लौट रहे जातरुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 16 घायल, हाल जानने अस्पताल पहुंचे शेखावत

रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहे जातरुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सोमवार रात आगोलाई के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि सामने से तेज रफ्तार में आ रही बस ने ट्रैक्टर के पास से निकलते समय कट मारा। बस से बचने के लिए चालक ने ट्रैक्टर को साइड किया, इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गया और ट्रॉली पलट गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। घायलों को करीब सात एम्बुलेंस की मदद से मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया। रात करीब 12:30 बजे तक घायलों को अलग-अलग एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता रहा। अधिकांश घायलों के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। अस्पताल प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी थी और घायलों के पहुंचते ही उपचार शुरू कर दिया गया। इनमें 2 से 3 लोगों को गंभीर चोटें बताई जा रही हैं।प्रत्यक्षदर्शी पप्पू तंवर ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 50 लोग सवार थे। सभी मध्यप्रदेश के राजगढ़ तहसील के बागपुरा और मानीपुरा गांव के रहने वाले हैं। वे रामदेवरा में दर्शन करने के बाद जोधपुर के मसूरिया में दर्शन करने जा रहे थे। पप्पू के अनुसार सामने से तेज रफ्तार बस आ रही थी और उसके पीछे एक ट्रक भी था। बस से बचने के लिए चालक ने ट्रैक्टर को साइड किया। इसी दौरान बस कट मारकर निकल गई और ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रॉली पलट गई।घायल महिला रेशमा ने बताया कि सभी लोग 1 सितंबर को मध्यप्रदेश से दर्शन के लिए निकले थे। ट्रॉली में लकड़ी का पट्टा लगाकर पार्टिशन किया गया था। ऊपर पुरुष और नीचे महिलाएं बैठी थीं। ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटते ही सवार लोग उछलकर नीचे गिर गए।हादसे की सूचना मिलते ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर रात एमडीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। वहीं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. विकास राजपुरोहित भी अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा टीम को अलर्ट किया। हादसे में द्रोपदी, कैलाश, मिथुर, अमर सिंह, मदनलाल, मोहन, रेशम, करण सिंह, बन्ने सिंह, सोहनी, भूरा, शारदा देवी, कैला बाई और लखन सहित 16 लोग घायल हुए हैं।