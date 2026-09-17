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Hindi News ›   Rajasthan ›   Weather in Rajasthan on September 18: Chances of rain from Jaipur to Udaipur and Bikaner-Jodhpur

राजस्थान में 18 सितंबर का मौसम: जयपुर से उदयपुर और बीकानेर-जोधपुर तक बारिश के आसार, सभी जिले ग्रीन अलर्ट पर

Thu, 17 Sep 2026 06:01 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 17 Sep 2026 06:01 PM IST
सार

राजस्थान में 18 सितंबर को कई संभागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सभी 41 जिलों को ग्रीन अलर्ट में रखा है।

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Weather in Rajasthan on September 18: Chances of rain from Jaipur to Udaipur and Bikaner-Jodhpur
राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में 18 सितंबर को मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सात संभागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि, किसी भी जिले के लिए विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। विभाग ने राजस्थान के सभी 41 जिलों को ग्रीन श्रेणी यानी ‘नो वार्निंग’ में रखा है। इसका मतलब है कि बारिश की संभावना के बावजूद मौसम से जुड़ी किसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं है।

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पूर्वी राजस्थान में कई जगह बारिश के आसार
मौसम विभाग के दैनिक पूर्वानुमान के अनुसार, 18 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के पांच संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग शामिल हैं। इन संभागों के कुछ इलाकों में स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के चलते बारिश होने की संभावना है। जयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, अजमेर और कोटा संभागों में भी कुछ स्थानों पर फुहारें पड़ने के आसार हैं। उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि, किसी भी जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
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पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह बारिश
पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इन दोनों संभागों के सीमित इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं।
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वहीं, पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी, बालोतरा और श्रीगंगानगर समेत पश्चिमी राजस्थान के सभी 13 जिलों के लिए किसी तरह की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

प्रदेश के सभी 41 जिले ग्रीन जोन में
मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के 28 और पश्चिमी राजस्थान के 13 जिलों समेत प्रदेश के सभी 41 जिलों को ग्रीन श्रेणी में रखा है। यानी किसी भी जिले में फिलहाल मौसम को लेकर विशेष चेतावनी नहीं है। विभाग के अनुसार, जिन इलाकों में स्थानीय मौसमी तंत्र सक्रिय रहेगा, वहां हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, पूरे संभाग में एक साथ भारी बारिश होने की संभावना नहीं है।

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