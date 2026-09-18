जोधपुर में कमल का कमाल: भूपेंद्र सैनी के प्रबंधन से सात निर्दलीय पार्षद भाजपा में शामिल, बोर्ड गठन की राह आसान

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भाजपा के साथ आने वाले निर्दलीय पार्षदों में वार्ड 5 से विशाल सांखला, वार्ड 19 से दिनेश शर्मा, वार्ड 20 से चेतन गहलोत, वार्ड 47 से मोहन राम चौधरी, वार्ड 48 से दुर्गा मेवाड़ा, वार्ड 76 से निर्मला नायक और वार्ड 81 से स्वरूप सिंह शामिल हैं। नगर निगम चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच बोर्ड गठन को लेकर मुकाबला बना हुआ था। ऐसे में सात निर्दलीय पार्षदों का भाजपा के साथ आना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। पुनर्मतदान के बाद नगर निगम के समीकरणों में हुए बदलाव के बीच यह घटनाक्रम भाजपा के लिए अहम है।ये भी पढ़ें-भाजपा नेताओं के अनुसार, भूपेंद्र सैनी ने संगठन और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए निर्दलीय पार्षदों से संवाद किया। इसके बाद सात पार्षदों के भाजपा के साथ आने से बोर्ड गठन को लेकर पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। इस अवसर पर राज्य मंत्री ओमकार सिंह लखावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल तथा सह प्रभारी एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य किशोर सिंह मौजूद रहे। सात निर्दलीय पार्षदों के भाजपा के साथ आने के बाद अब जोधपुर नगर निगम में बोर्ड गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।