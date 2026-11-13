{"_id":"6af717e44cac59e6f00c523e","slug":"tragic-incident-in-jaisalmer-water-storage-tank-claims-lives-in-four-households-three-sisters-among-the-dead-jaisalmer-news-c-1-1-noi1407-4930737-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"जैसलमेर में दर्दनाक हादसा: पानी की डिकी ने बुझाए चार घरों के चिराग, तीन सगी बहनों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में स्थित सदर थाना क्षेत्र के रूपसी गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना सामने आई। यहां एक सार्वजनिक डिकी यानी पानी से भरी हौद में डूबने से तीन नाबालिग बहनों समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब डिकी के किनारे खड़ी एक बालिका का पैर अचानक फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरी। उसे डूबने से बचाने के प्रयास में उसके अन्य तीनों भाई-बहन भी एक के बाद एक पानी में कूद पड़े, किंतु गहराई अत्यधिक होने के कारण चारों पानी में समा गए।



डिकी के पास घटा हादसा

सदर थाना क्षेत्र के रूपसी गांव में स्थित पानी की डिकी के निकट चारों बच्चे और युवक आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय अचानक एक बालिका का संतुलन बिगड़ गया और वह बेकाबू होकर हौद में गिर पड़ी। पानी गहरा होने के कारण बालिका तुरंत डूबने लगी। अपनी बहन को संकट में देखकर वहां मौजूद अन्य तीन भाई-बहन घबरा गए और उसे बचाने के लिए पानी में उतर गए। हौद में पानी का स्तर बहुत अधिक था और किसी को भी तैरने का अनुभव नहीं था। इसके परिणामस्वरूप चारों ही पानी की गहराई में फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई।



ननिहाल आई थीं तीन बहनें

दुर्घटना में जान गंवाने वाले चारों मृतक आपस में गहरे रिश्तेदार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका मोरू, जिसकी आयु 16 वर्ष थी, 14 वर्ष की धीया और 12 वर्ष की माया तीनों सगी बहनें थीं। ये तीनों लड़कियां जैसलमेर जिले के सिपला गांव की निवासी थीं और रूपसी गांव में स्थित अपने ननिहाल में आई हुई थीं। हादसे में उनकी जान बचाने का प्रयास करने वाला 18 वर्षीय युवक दिलीप उनका ममेरा भाई था, जो रूपसी गांव का ही निवासी था। एक साथ चार बच्चों की मृत्यु से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे क्षेत्र में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है।



पुलिस जांच व विधिक प्रक्रिया

सूचना मिलते ही सदर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से चारों शवों को हौद से बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस प्रशासन ने बताया कि मामले से संबंधित सभी बिंदुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है और आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। हादसे के बाद से ही रूपसी और सिपला दोनों गांवों में गहरा शोक व्याप्त है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

... और पढ़ें