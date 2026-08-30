जयपुर: NEET PG परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी, अभ्यर्थियों का हंगामा; 5 सितंबर को फिर एग्जाम

राजधानी जयपुर में रविवार को आयोजित नीट पीजी परीक्षा के दौरान सीतापुर इलाके के एक परीक्षा केंद्र पर सर्वर में बार-बार तकनीकी खराबी आने से अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे के भीतर तीन बार सर्वर बाधित होने से परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका के चलते अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। कई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल से बाहर आ गए और परीक्षा केंद्र पर हंगामा करते हुए अपनी नाराजगी जताई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। अब इसी परीक्षा केंद्र के प्रभावित अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को नए री-एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

डिजिटल जोन सेंटर पर ढाई सौ से अधिक अभ्यर्थी दे रहे थे परीक्षा

जानकारी के अनुसार, जयपुर के सीतापुर इलाके स्थित डिजिटल जोन सेंटर पर नीट पीजी परीक्षा आयोजित की जा रही थी। केंद्र पर ढाई सौ से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा शुरू होने के बाद सर्वर में बार-बार तकनीकी समस्या आने लगी। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे के भीतर सर्वर तीन बार डिस्टर्ब हुआ। लगातार तकनीकी दिक्कत आने से अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित होने की चिंता सताने लगी। राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान सर्वर बाधित होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती गई।

परीक्षा हॉल से बाहर आए अभ्यर्थी, केंद्र पर किया विरोध

सर्वर में लगातार आ रही परेशानी के बाद कुछ अभ्यर्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकल आए। उन्होंने परीक्षा केंद्र पर विरोध जताते हुए कहा कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान तकनीकी व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए। बार-बार सर्वर बाधित होने से उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा और परीक्षा प्रभावित होने की आशंका बनी रही। अभ्यर्थियों के विरोध के चलते परीक्षा केंद्र पर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई।

पुलिस-प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति

हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से बातचीत की और उन्हें पूरी स्थिति समझाते हुए शांत कराया। अधिकारियों की समझाइश के बाद अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हुए।

5 सितंबर को दोपहर 3 बजे होगी दोबारा परीक्षा

सर्वर में आई तकनीकी समस्या के चलते अब प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोबारा परीक्षा में इसी परीक्षा केंद्र पर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को नए री-एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

फिलहाल स्थिति सामान्य

फिलहाल परीक्षा केंद्र पर स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां तकनीकी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के प्रयास में जुटी हैं। नीट पीजी जैसी राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा के दौरान तकनीकी व्यवधान से अभ्यर्थियों की चिंता जरूर बढ़ी, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित किए जाने के बाद अब उनकी नजर नए री-एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी आगे की जानकारी पर है। फिलहाल परीक्षा केंद्र पर किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।