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राजस्थान निकाय चुनाव 2026 लाइव: जयपुर में मतदान केंद्र पर छिड़ा विवाद, शिक्षा मंत्री दिलावर ने किया पहला वोट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Fri, 11 Sep 2026 08:46 AM IST
खास बातें
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 लाइव: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और पाली जैसे छह बड़े शहरों की नगर निगम भी शामिल हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर और पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।
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लाइव अपडेट
08:44 AM, 11-Sep-2026
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले- वोट का प्रयोग करना जरूरी
08:25 AM, 11-Sep-2026
सांचौर-भीनमाल में प्रशासन की विशेष निगरानीसांचौर-भीनमाल में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सांचौर व भीनमाल नगरपालिका में निकाय चुनाव-2026 के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। सांचौर के 35 वार्डों में 35 मतदान केंद्रों पर 26,304 मतदाता मतदान करेंगे, वहीं भीनमाल के 40 वार्डों के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 35,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सांचौर में 110 व भीनमाल में 151 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दोनों शहरों में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद है।
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08:23 AM, 11-Sep-2026
बूंदी में मतदान शुरूबूंदी में निकाय चुनाव का रण शुरू हो चुका है और जिले की चार नगर पालिकाओं में मतदान जारी है। हिण्डोली, नैनवां, कापरेन और लाखेरी में 104 वार्डों के लिए वोटिंग हो रही है। करीब 68 हजार 719 मतदाता 280 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी मैदान में बागियों और निर्दलीयों की मौजूदगी ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं, जिससे दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। कांग्रेस-बीजेपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब मतदान के दौरान मतदाताओं ने खामोशी साध रखी है। ऐसे में सभी की निगाहें अब जनता की चाल पर टिकी हैं और मतदान के साथ ही ईवीएम में प्रत्याशियों का भविष्य कैद होगा।
08:16 AM, 11-Sep-2026
शिक्षा मंत्री दिलावर ने किया मतदान
08:03 AM, 11-Sep-2026
बहरोड़ के 25 वार्डों में मतदान जारीबहरोड़ निकाय चुनाव में पिछली बार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी दर्ज कराई थी। पिछले चुनाव में यहां 89.38 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो शहरी निकाय चुनावों के लिहाज से काफी अच्छा माना गया था। इस बार भी प्रशासन और राजनीतिक दलों की नजर मतदान प्रतिशत पर बनी हुई है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मतपेटियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरकारी कॉलेज परिसर में रखा जाएगा। बहरोड़ के 25 वार्डों के लिए मतदान कराया जा रहा है। कुल 143 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदाता करेंगे। चुनावी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 20 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 21 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का एक प्रत्याशी भी मैदान में है। सबसे बड़ी संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की है, जिनकी तादाद 101 तक पहुंच गई है।
07:50 AM, 11-Sep-2026
बहरोड़ में शुरू हुआ मतदान
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07:44 AM, 11-Sep-2026
जयपुर में मतदान शुरू होते ही विवाद शुरू हुआजयपुर के वार्ड नंबर 114 में केसरियों की धर्मशाला स्थित मतदान केंद्र पर वोटिंग शुरू होते ही विवाद हो गया। निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी के मौजूद होने पर आपत्ति जताई।
07:23 AM, 11-Sep-2026
पहली बार 40 निकायों में चुनावऐसा पहली बार होगा, जब 40 नए निकायों में पहली बार चुनाव होगा। इनमें से 107 निकायों में पिछले चुनाव में 67.93% मतदान हुआ था।
07:09 AM, 11-Sep-2026