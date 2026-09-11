राजस्थान निकाय चुनाव 2026 लाइव: जयपुर में मतदान केंद्र पर छिड़ा विवाद, शिक्षा मंत्री दिलावर ने किया पहला वोट

08:44 AM, 11-Sep-2026 विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले- वोट का प्रयोग करना जरूरी अजमेर में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के वार्ड नंबर 4 स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद देवनानी ने आमजन से भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्येक मतदाता की भागीदारी जरूरी है। मतदान केंद्र पर देवनानी के पहुंचने के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी उत्साह नजर आया। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में पार्षद पद के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है।

08:25 AM, 11-Sep-2026 सांचौर-भीनमाल में प्रशासन की विशेष निगरानी सांचौर-भीनमाल में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सांचौर व भीनमाल नगरपालिका में निकाय चुनाव-2026 के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। सांचौर के 35 वार्डों में 35 मतदान केंद्रों पर 26,304 मतदाता मतदान करेंगे, वहीं भीनमाल के 40 वार्डों के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 35,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सांचौर में 110 व भीनमाल में 151 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दोनों शहरों में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद है। सांचौर-भीनमाल में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सांचौर व भीनमाल नगरपालिका में निकाय चुनाव-2026 के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। सांचौर के 35 वार्डों में 35 मतदान केंद्रों पर 26,304 मतदाता मतदान करेंगे, वहीं भीनमाल के 40 वार्डों के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 35,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सांचौर में 110 व भीनमाल में 151 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दोनों शहरों में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद है।

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08:23 AM, 11-Sep-2026 बूंदी में मतदान शुरू बूंदी में निकाय चुनाव का रण शुरू हो चुका है और जिले की चार नगर पालिकाओं में मतदान जारी है। हिण्डोली, नैनवां, कापरेन और लाखेरी में 104 वार्डों के लिए वोटिंग हो रही है। करीब 68 हजार 719 मतदाता 280 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी मैदान में बागियों और निर्दलीयों की मौजूदगी ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं, जिससे दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। कांग्रेस-बीजेपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब मतदान के दौरान मतदाताओं ने खामोशी साध रखी है। ऐसे में सभी की निगाहें अब जनता की चाल पर टिकी हैं और मतदान के साथ ही ईवीएम में प्रत्याशियों का भविष्य कैद होगा। बूंदी में निकाय चुनाव का रण शुरू हो चुका है और जिले की चार नगर पालिकाओं में मतदान जारी है। हिण्डोली, नैनवां, कापरेन और लाखेरी में 104 वार्डों के लिए वोटिंग हो रही है। करीब 68 हजार 719 मतदाता 280 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी मैदान में बागियों और निर्दलीयों की मौजूदगी ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं, जिससे दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। कांग्रेस-बीजेपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब मतदान के दौरान मतदाताओं ने खामोशी साध रखी है। ऐसे में सभी की निगाहें अब जनता की चाल पर टिकी हैं और मतदान के साथ ही ईवीएम में प्रत्याशियों का भविष्य कैद होगा।

08:16 AM, 11-Sep-2026 शिक्षा मंत्री दिलावर ने किया मतदान कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सबसे पहला वोट किया। वह मतदान केंद्र पर 15 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। उन्होंने वार्ड-52 में भाग संख्या-2 पर मतदान किया।

08:03 AM, 11-Sep-2026 बहरोड़ के 25 वार्डों में मतदान जारी बहरोड़ निकाय चुनाव में पिछली बार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी दर्ज कराई थी। पिछले चुनाव में यहां 89.38 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो शहरी निकाय चुनावों के लिहाज से काफी अच्छा माना गया था। इस बार भी प्रशासन और राजनीतिक दलों की नजर मतदान प्रतिशत पर बनी हुई है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मतपेटियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरकारी कॉलेज परिसर में रखा जाएगा। बहरोड़ के 25 वार्डों के लिए मतदान कराया जा रहा है। कुल 143 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदाता करेंगे। चुनावी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 20 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 21 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का एक प्रत्याशी भी मैदान में है। सबसे बड़ी संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की है, जिनकी तादाद 101 तक पहुंच गई है। बहरोड़ निकाय चुनाव में पिछली बार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी दर्ज कराई थी। पिछले चुनाव में यहां 89.38 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो शहरी निकाय चुनावों के लिहाज से काफी अच्छा माना गया था। इस बार भी प्रशासन और राजनीतिक दलों की नजर मतदान प्रतिशत पर बनी हुई है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मतपेटियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरकारी कॉलेज परिसर में रखा जाएगा। बहरोड़ के 25 वार्डों के लिए मतदान कराया जा रहा है। कुल 143 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदाता करेंगे। चुनावी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 20 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 21 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का एक प्रत्याशी भी मैदान में है। सबसे बड़ी संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की है, जिनकी तादाद 101 तक पहुंच गई है।

07:50 AM, 11-Sep-2026 बहरोड़ में शुरू हुआ मतदान बहरोड़ में शहरी सरकार के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। मतदान शुरू होते ही शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। सुबह के समय मौसम अनुकूल रहने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। महिलाएं सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचीं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशासन की ओर से मतदान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। बहरोड़ शहर में मतदान के लिए कुल 69 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर मतदाता अपने वार्डों के प्रतिनिधियों के चयन के लिए वोट डाल रहे हैं। इस चुनाव में कुल 301 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 52, कांग्रेस के 48 और 200 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। विभिन्न वार्डों में मुकाबला रोचक माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

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07:44 AM, 11-Sep-2026 जयपुर में मतदान शुरू होते ही विवाद शुरू हुआ जयपुर के वार्ड नंबर 114 में केसरियों की धर्मशाला स्थित मतदान केंद्र पर वोटिंग शुरू होते ही विवाद हो गया। निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी के मौजूद होने पर आपत्ति जताई।

जयपुर के वार्ड नंबर 114 में केसरियों की धर्मशाला स्थित मतदान केंद्र पर वोटिंग शुरू होते ही विवाद हो गया। निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी के मौजूद होने पर आपत्ति जताई।

07:23 AM, 11-Sep-2026 पहली बार 40 निकायों में चुनाव ऐसा पहली बार होगा, जब 40 नए निकायों में पहली बार चुनाव होगा। इनमें से 107 निकायों में पिछले चुनाव में 67.93% मतदान हुआ था।

ऐसा पहली बार होगा, जब 40 नए निकायों में पहली बार चुनाव होगा। इनमें से 107 निकायों में पिछले चुनाव में 67.93% मतदान हुआ था।