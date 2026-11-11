राजस्थान: केकड़ी में गोवर्धन पूजा पर पटाखों का तांडव, 150 से ज्यादा लोग झुलसे; दुकान में लगी आग

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राजस्थान के केकड़ी में गोवर्धन पर्व पर इस बार भी पटाखे जलाकर एक-दूसरे पर फेंकने की खतरनाक परंपरा जारी रही। शहर के मुख्य बाजारों और गलियों में सुबह 9 बजे से शुरू हुई पटाखेबाजी देर रात करीब एक बजे तक चलती रही। इस दौरान 150 से अधिक लोग झुलस गए। कई जगह आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं। सब्जी मंडी में एक टेलर की दुकान में आग लगने से मशीनें, कपड़े और अन्य सामान जल गया। हैरानी की बात यह रही कि प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू होने और पुलिस बल तैनात किए जाने के बावजूद इस परंपरा पर रोक नहीं लग पाई।



सुबह 9 बजे से शुरू हुई अंगारों की होली

केकड़ी में गोवर्धन पर्व पर होने वाली इस पटाखेबाजी को स्थानीय स्तर पर 'अंगारों की होली' के नाम से जाना जाता है। सुबह से ही युवाओं की टोलियां शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और गलियों में जुटने लगीं। इसके बाद फव्वारेदार पटाखों को जलाकर एक-दूसरे की ओर फेंका जाने लगा। पटाखों की चिंगारियों और धुएं से कई इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।



घास भैरू की सवारी के मार्ग और आसपास के आवासीय इलाकों में भी लगातार पटाखेबाजी होती रही। इसके चलते शहर में सुबह से रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित रहीं। घंटाघर, अजमेरी गेट, गणेश प्याऊ, वीर चौराहा, कपड़ा बाजार, लोढ़ा चौक, सूरजपोल गेट, भैरू गेट, माणक चौक, राजपुरा रोड, गुर्जरवाड़ा और कल्याण कॉलोनी सहित कई इलाकों में पटाखे फेंके गए।



घास भैरू की सवारी के दौरान बढ़ी पटाखेबाजी

दिनभर जारी पटाखेबाजी रात करीब 9 बजे घास भैरू की सवारी शुरू होने के बाद और तेज हो गई। सवारी सदर बाजार स्थित गणेश प्याऊ से रवाना हुई। इसके बाद खिड़की गेट, लोढ़ा चौक, चारभुजा मंदिर, सूरजपोल गेट, भैरू गेट, सरसड़ी गेट, अजमेरी गेट और घंटाघर होते हुए रात करीब एक बजे वापस गणेश प्याऊ पहुंची।



स्थानीय मान्यता के अनुसार, घास भैरू में 38 करोड़ देवी-देवताओं का वास माना जाता है। नगर परिक्रमा से पूरे साल सुख-समृद्धि और धन-धान्य बने रहने की मान्यता है। पहले इस सवारी को बैलों से खींचा जाता था, बाद में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल होने लगा। अब बड़ी संख्या में लोग रस्सों के सहारे खुद घास भैरू को खींचकर नगर परिक्रमा कराते हैं।



150 से अधिक लोग झुलसे, टेलर की दुकान में आग

पटाखेबाजी के दौरान 150 से अधिक लोग झुलस गए। सभी को केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके अलावा सब्जी मंडी स्थित महावीर जांगिड़ की टेलर की दुकान में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। आग से दुकान में रखी सिलाई मशीनें, कपड़े, काउंटर और अन्य सामान जलकर खाक हो गया।



समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानें इसकी चपेट में आने से बच गईं। शहर में पटाखों की चिंगारियों से कुछ अन्य जगहों पर भी छोटी-मोटी आग लगने की घटनाएं हुईं, जिन्हें बुझा दिया गया।



प्रतिबंधित पटाखों से लोगों को बनाया निशाना

इस पटाखेबाजी में गंगा-जमना और सीता-गीता नाम से बिकने वाले पटाखों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। बताया जाता है कि इन पटाखों में पहले अनार की तरह फव्वारा निकलता है और बाद में तेज धमाका होता है। लोग इन्हें जलाकर फव्वारा शुरू होने तक हाथ में पकड़े रहते हैं और फिर दूसरे लोगों की ओर फेंक देते हैं।



इसका सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि पटाखे फेंकने वालों में बड़ी संख्या में 15 से 16 साल के किशोर भी शामिल थे। कुछ लड़कियां भी पटाखे फेंकती नजर आईं। इस दौरान लाखों रुपये के पटाखे जलाए जाने का अनुमान है।



निषेधाज्ञा के बावजूद नहीं रुकी पटाखेबाजी

पटाखे फेंकने की परंपरा और इससे होने वाले खतरे को देखते हुए प्रशासन ने शहर सहित पूरे उपखंड क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की थी। इसके बावजूद बाजारों और नगर परिक्रमा मार्ग पर पटाखेबाजी जारी रही। पुलिस की गाड़ियां बाजारों में गश्त करती रहीं और कुछ युवकों को पकड़े जाने की भी जानकारी सामने आई, लेकिन इसका व्यापक असर नहीं दिखा।



घास भैरू की सवारी के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील, उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई और सिटी थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद चौधरी सहित पुलिस बल तैनात रहा। इसके बावजूद पटाखे फेंकने की घटनाएं होती रहीं।



मंदिरों में अन्नकूट का भोग, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

पटाखेबाजी और हादसों के बीच शहर के मंदिरों में गोवर्धन पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव आयोजित हुआ। दोपहर में महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया और शाम को महाआरती के बाद भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया गया।



चारभुजा मंदिर में भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके अलावा केकड़ाधीश बालाजी मंदिर, छापरी के बालाजी, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, तेलियान और खटीकान मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों पर अन्नकूट प्रसाद बांटा गया। घंटाघर के समीप महादेव और लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

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