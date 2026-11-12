Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Ajmer News ›   Kekri: Draft Voter List Published Under SSR-2027, 2.55 Lakh Electors Can File Claims Till December 11

केकड़ी: एसएसआर-2027 के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 2.55 लाख मतदाता दर्ज, 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां

Thu, 12 Nov 2026 07:51 PM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केकड़ी Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 07:51 PM IST
सार

केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप गुरुवार को प्रकाशित कर दिया गया। सूची में कुल 2 लाख 55 हजार 271 मतदाता दर्ज हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

विज्ञापन
Kekri: Draft Voter List Published Under SSR-2027, 2.55 Lakh Electors Can File Claims Till December 11
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप की प्रति देते एसडीएम

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर-2027) के तहत गुरुवार को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी (105) की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। इस संबंध में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध करवाई गईं।

विज्ञापन


एसडीएम सुरेश कुमार बलाई ने गुरुवार को एक बैठक आयोजित कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी दी और मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने पात्र युवाओं से मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। मतदाता अपने नाम एवं विवरण की जांच कर निर्धारित अवधि में आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। बैठक में भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन व उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह तथा कांग्रेस के प्रतिनिधि भावेश जैन उपस्थित रहे।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: अजमेर: तारागढ़ दुर्ग की 36 बीघा जमीन का विवाद खत्म, राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव, संरक्षण और विकास का रास्ता साफ
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,55,271 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 1,31,039 पुरुष व 1,24,231 महिलाएं तथा एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। क्षेत्र का लिंगानुपात 948 दर्ज किया गया है। आयु वर्ग के अनुसार 18 से 19 वर्ष के 2,720 मतदाता, 20 से 29 वर्ष के 57,942 मतदाता, 30 से 39 वर्ष के 60,880 मतदाता, 40 से 49 वर्ष के 46,442 मतदाता, 50 से 59 वर्ष के 34,835 मतदाता, 60 से 69 वर्ष के 30,901 मतदाता, 70 से 79 वर्ष के 15,370 मतदाता तथा 80 से अधिक वर्ष के 6,181 मतदाता शामिल हैं।

11 दिसंबर तक दर्ज करवा सकेंगे दावे-आपत्तियां
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा किसी प्रकार का संशोधन करवाने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed