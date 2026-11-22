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लुधियाना में फिटनेस के संदेश के साथ दौड़े 1500 से अधिक धावक
लुधियाना में फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक मैराथन में 1500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य संदेश फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना था।
इस मैराथन में बड़ी संख्या में धावकों के भाग लेने की उम्मीद थी, और यह उम्मीद पूरी हुई। यह आयोजन फिटनेस के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
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