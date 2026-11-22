{"_id":"6b02a668b28fab65f9057bb4","slug":"video-over-1500-runners-took-part-in-a-run-in-ludhiana-carrying-a-message-of-fitness-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना में फिटनेस के संदेश के साथ दौड़े 1500 से अधिक धावक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना में फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक मैराथन में 1500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य संदेश फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस मैराथन में बड़ी संख्या में धावकों के भाग लेने की उम्मीद थी, और यह उम्मीद पूरी हुई। यह आयोजन फिटनेस के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को दर्शाता है।

... और पढ़ें