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लुधियाना में चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित

पवन कुमार

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:44 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:44 PM IST

चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आज लुधियाना जिला अदालत परिसर में विशेष लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा ने विभिन्न मामलों की सुनवाई की और लोगों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित किया। ... और पढ़ें

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