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बारिश से बचाव के लिए हावड़ा रोड दाना मंडी में तिरपाल से ढकी धान की फसल

पवन कुमार

Updated Sun, 11 Oct 2026 02:20 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 02:20 PM IST







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हावड़ा रोड स्थित दाना मंडी में बारिश के चलते धान की फसल को बचाने के लिए तिरपाल का सहारा लिया गया। मंडी में खुले में रखी धान की बोरियों को बारिश से बचाने के लिए आढ़तियों और कर्मचारियों ने तिरपाल से ढक दिया। बारिश के कारण मंडी में फसल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ... और पढ़ें

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