लुधियाना। गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं एनिमल साइंसेज विश्वविद्यालय में आइए महान कार्यों को साकार करें विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक वरिंदरपाल सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया।वरिंदरपाल सिंह ने कहा कि महान उपलब्धियों की शुरुआत सकारात्मक मानसिकता और स्पष्ट दृष्टिकोण से होती है। सार्थक लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। वेटरनरी साइंस कॉलेज के डीन स्वर्ण सिंह रंधावा ने कहा कि ऐसे व्याख्यान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन केंद्र के निदेशक वरिंदर उप्पल ने अतिथि वक्ता का आभार व्यक्त किया।