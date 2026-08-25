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लुधियाना में जगराओं पुल पर किसान मजदूर मोर्चा का प्रदर्शन
Nivedita
Updated Tue, 25 Aug 2026 03:18 PM IST
लुधियाना के जगराओं पुल पर किसान मजदूर मोर्चा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया।