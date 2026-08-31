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Ludhiana News: ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, मां गंभीर

Mon, 31 Aug 2026 07:09 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Mon, 31 Aug 2026 07:09 PM IST
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Youth killed after being hit by truck; mother critically injured
संवाद न्यूज एजेंसी
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कीरतपुर साहिब। सोमवार दोपहर पातालपुरी चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस में मौत हो गई।

उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं जिन्हें श्री आनंदपुर साहिब के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक अपनी मां के साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन कर घर लौट रहा था। हादसे के बाद लोगों ने शोर मचाकर ट्रक रुकवाया। सूचना पर एएसआई सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में कीरतपुर साहिब पुलिस और एसटीएफ टीम मौके पर पहुंची। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया जिसे पुलिस तलाश रही है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई।
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