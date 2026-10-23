लुधियाना में SIR के खिलाफ किसान यूनियन का रोष धरना

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लुधियाना में भारतीय किसान यूनियन की ओर से SIR के खिलाफ रोष धरना दिया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया और अपनी मांगों को उठाया। धरने के दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की।

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