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राहुल गांधी को पुलिस हिरासत में लेने के विरोध में लुधियाना में कांग्रेस नेता केके बावा भूख हड़ताल पर बैठे

Nivedita

Updated Wed, 07 Oct 2026 01:35 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 01:35 PM IST

लुधियाना मिनी सचिवालय के बाहर राहुल गांधी को पुलिस हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता केके बावा एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। ... और पढ़ें

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